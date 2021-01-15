Фронтмен Wardruna неожиданно для поклонников представил лирик-видео новой песни Skugge, которая выйдет в составе нового альбома группы Kvitravn уже 22 января.

Skugge — это мрачное музыкальное путешествие на фоне диалога между человеком и тенью. Мистическое вступление песни напоминает утонченное величие так любимой поклонниками группы Helvegen, т.к. на первый план выходит тандем гипнотической перкуссии и деликатной переклички вокалистов Wardruna. Каждая песня на альбоме Kvitravn пронизана смыслом, который углубляется в философские, эзотерические, нордические мифы и то, как древние традиции определяют человеческую натуру и саму природу. Skugge берет за душу из-за смещения фокуса внутрь себя. Как отмечает Эйнар Селвик, «это песня о тенях, отголосках и балансе между поиском ответов и мудростью внутри и снаружи». Сопровождающее лирик-видео дает возможность с головой погрузиться во вселенную Wardruna и предлагает пространство для рефлексии и размышления.

Кроме того, в начале года в России стартовал показ финальных эпизодов сериала «Викинги». Оригинальную музыку для шестого и последнего сезона написал Тревор Моррис уже без участия Эйнара Селвика, но песни музыканта и его группы по-прежнему сопровождают приключения героев исторической драмы. Скальдическая версия песни Snake Pit Poetry фронтмена Wardruna, которая ранее уже фигурировала в четвертом сезоне, звучит в десятом эпизоде «Самые лучшие планы». Дополнительная неоригинальная музыка норвежской группы представлена в эпизодах «Призраки, боги и бегущие собаки», «Ключ», «Ледяная дева» и «Последний акт» — это песни Tyr, Helvegen, Isa и Vindavla. Шестой сезон примечателен еще и тем, что роль русского князя Олега исполняет популярный российский актер Данила Козловский.

Тревор Моррис (Trevor Morris) — канадский композитор, прославившийся оригинальной музыкой к историческому сериалу «Викинги». Кроме того, в его активе десятки саундтреков, среди которых сериалы «Столпы Земли», «Тюдоры», «Лунный свет», «Борджиа», фильмы «Падение Олимпа», «У холмов есть глаза 2», «Война Богов: Бессмертные».

Эйнар Селвик (Einar Selvik) — основатель Wardruna, самой популярной неофолк-группы Норвегии, авторов музыки к историческому сериалу «Викинги», и участник дуэта с Иваром Бьёрнсоном из Enslaved. Музыкант вдыхает новую жизнь в великое наследие и мудрости скандинавских народов. Редкая вокальная техника, особый стихотворный метр и внушительный арсенал традиционных инструментов, в числе которых кравик-лира, тальхарпа и козий рог, переносят слушателя во времена древнего скандинавского культа. Подробнее с творчеством Эйнара Селвика можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

В 2021 году группа Wardruna во главе с Эйнаром отправится в большой мировой тур в поддержку нового альбома Kvitravn, в рамках которого посетит Москву и Санкт-Петербург. В основу программы лягут лучшие композиции, саундтреки к сериалу «Викинги», а также совершенно новые песни, которые посетители концертов услышат в живом исполнении одними из первых в мире. Именно Россию норвежцы выбрали для эксклюзивной мировой премьеры своей грандиозной концертной программы с участием духовой секции, оркестровой перкуссии и хора. Специально для этого эпохального события Wardruna подготовила новые аранжировки своих песен и дополнила основной состав новыми музыкантами. 24 июля группа выступит в Москве, а на следующий день, 25 июля — в Санкт-Петербурге. Информация и билеты: https://neoclassica.ru/wardruna