Чэд Лоусон сделал неоклассическую кавер-версию песни Билли Айлиш when the party’s over, которая мгновенно получила одобрение поклонников и американского композитора, и популярной певицы. Это первый релиз с момента выхода его нового альбома You Finally Knew. «Отличная песня является отличной независимо от жанра или инструмента, — утверждает Чэд Лоусон. — Когда я впервые услышал when the party’s over, то удивился, как Finneas удалось создать такую уникальную мелодию, основанную на его хоровой теме. Настолько творческий подход! Добавьте к этому беззастенчивую уязвимость Билли, и вы получите творческий союз души и сердца. Я знал, что эта песня будет великолепно резонировать с одним лишь фортепиано».

Чэд Лоусон (Chad Lawson) — американский пианист и композитор, автор изысканных композиций, объединенных общим названием «Вариации Шопена» и основанных на самых известных фортепианных миниатюрах польского классика. Альбом Лоусона The Chopin Variations достиг первых позиций в чартах iTunes, Amazon и Billboard. Композитор пишет также оригинальную музыку для телевидения – она звучит в сериалах «Ходячие мертвецы», «Дневники вампира» и рекламе ведущих мировых брендов. Подробнее с творчеством Чэда Лоусона можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.