Grandbrothers выпустили долгожданный новый альбом All The Unknown, третий в дискографии немецкого дуэта. В него вошли 13 произведений, включая заглавное All The Unknown и What We See, которые предваряли релиз. Альбом выдержан в фирменном стиле музыкантов и представляет собой союз безграничного таланта пианиста Эрола Сарпа и технологического гения инженера-электронщика Лукаса Фогеля, которые объединяют уникальное электронное звучание и возможности препарированного рояля с момента создания проекта в 2012 году.

Grandbrothers снова сопоставляют старое и новое, углубляются в электронный космос, вооружившись роялем, оборудованием собственного изобретения и новым ощущением свободы. Для наглядности музыканты сняли специальное демонстрационное видео, на котором в деталях раскрывают процесс «живого» создания и исполнения на примере произведения What We See. Напомним, последняя полноформатная работа дуэта под названием Open увидела свет в 2017 году.

Красивый и отрешенный эмбиент, мерцающие клавишные мелодии, похрустывающие шорохи глитча и IDM. Кто-то скажет, что творчество Grandbrothers ближе к саунд-дизайну, чем, собственно, к музыке. Но стоит только увидеть их выступления вживую… Участники дуэта сознательно помещают себя в рамки минимализма, чтобы раздвинуть их изнутри. В этом своем стремлении музыканты следуют теориям культового американского композитора Стивена Райха. Абсолютно все звуки они извлекают из препарированного пианино, начиненного звукоснимателями, прищепками, зажимами, фильтрами и эффектами. Подробнее с творчеством Grandbrothers можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.