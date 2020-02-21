Она называется Grá, что в переводе с норвежского означает «серый». Песня посвящена волку и повествует о древней связи и отношениях между человеком и этим благородным животным, призывает понять и признать ценность и ответственность человека быть частью природы, а не господствовать над ней. Группе вновь удалось поработать с прекрасным и смелым спасенным волком по кличке Тиху и его опекунами в Финляндии. Клип был снят другом и постоянным фотографом Wardruna Тууккой Коски и фантастической командой его агентства Koski Syväri. Напомним, что новый альбом норвежских скальдов получил название Kvitravn («Белый ворон») и выйдет 5 июня.

В этом году Wardruna отправится в большой мировой тур в поддержку альбома Kvitravn, в рамках которого посетит Москву и Санкт-Петербург. Российские концерты станут особенными по нескольким причинам. Во-первых, это будут первые зарубежные выступления группы, после того как ее участники представят новый альбом у себя на родине в Норвегии. В основу программы лягут лучшие композиции, саундтреки к сериалу «Викинги», а также совершенно новые песни, которые посетители концертов услышат в живом исполнении одними из первых в мире. Во-вторых, именно Россию норвежцы выбрали для эксклюзивной мировой премьеры своей грандиозной концертной программы с участием духовой секции, оркестровой перкуссии и хора. Специально для этого эпохального события Wardruna подготовила новые аранжировки своих песен и дополнила основной состав новыми музыкантами. 30 апреля группа выступит в Москве, а на следующий день, 1 мая — в Санкт-Петербурге. Информация и билеты: https://neoclassica.ru/wardruna

Норвежская группа Wardruna воссоздает культурные традиции Северной Европы в современной повестке дня, вдыхая новую жизнь в великое наследие и мудрости скандинавских народов. Во время концертов скальдов на сцене оживают древние мифы и легенды о мудрецах, конунгах свирепых викингов и пророчествах богов. Редкая вокальная техника, особый стихотворный метр и внушительный арсенал традиционных инструментов, в числе которых кравик-лира, тальхарпа и козий рог, переносят слушателя во времена древнего скандинавского культа. Подробнее с творчеством Wardruna можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.