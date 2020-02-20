Премьерное исполнение заглавной темы к новому фильму Бондианы «Не время умирать» состоялось на церемонии вручения наград 2020 BRIT Awards в минувший вторник. Американская певица исполнила песню No Time to Die с оркестром под управлением Ханса Циммера. Немецкий композитор стал автором оригинального саундтрека к картине после того, как его коллега из США Дэн Ромер (Dan Romer) покинул проект. В свою очередь, Айлиш стала самым молодым музыкантом, исполнившим песню в фильме об агенте 007.

Заглавная композиция — неотъемлемая часть Бондианы, начиная с фильма «Доктор Ноу». Она задает настроение всему фильму, и для 25-й части «Не время умирать» Билли Айлиш написала меланхоличную, трагичную песню, которая превосходно подчеркивает последнее появление Дэниэла Крэйга в образе агента 007. Создатели картины показали певице и ее брату Финнеасу первые страницы сценария, и спустя три дня музыканты сочинили и записали песню буквально на коленках в автобусе во время тура. Затем ее доработал композитор Ханс Циммер, и в треке появился оркестр.

«Я вне себя от радости, что Ханс напишет саундтрек к новому фильму. Музыка Бондианы всегда становится культовой, и я уже стал свидетелем того, как Ханс добавил толику своей гениальности в наследие Яна Флеминга», — признался режиссер картины Кэри Фукунага. По сюжету нового фильма Джеймс Бонд оставил оперативную службу и наслаждается спокойной жизнью на Ямайке. Все меняется, когда на острове появляется его старый друг Феликс Лейтер из ЦРУ с просьбой о помощи. Миссия по спасению похищенного ученого оказывается опаснее, чем предполагалось изначально. Бонд попадает в ловушку к таинственному злодею, вооруженному опасным технологическим оружием. Мировая премьера фильма намечена на 2 апреля, в России фильм выйдет спустя неделю, 9 апреля.

Ханс Циммер (Hans Zimmer) — один из самых известных, влиятельных и коммерчески успешных кинокомпозиторов XXI века. Человек, оказавший колоссальное влияние на новейшую историю голливудского кино и поп-культуру в целом. В Голливуде Ханса Циммера называют немецкой машиной. За свою долгую карьеру он никогда не делал пауз в работе и не опускал планку качества. Мастер головокружительных, тревожных симфонический партий и электроники, Циммер стал особенно популярен благодаря сотрудничеству с режиссером Кристофером Ноланом, с которым работал практически над всеми его фильмами. На протяжении многих лет немецкий композитор писал в соавторстве с Лорном Бэлфом и Джоном Пауэллом. Подробнее с творчеством Ханса Циммера можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.