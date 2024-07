Датская певица и пианистка Агнес Обель выпустила новый альбом, получивший название Myopia. С каждым новым релизом ее музыка становится выразительнее и насыщеннее. В Myopia Агнес продолжает использовать грациозные электронные аранжировки, как и в своем предыдущем альбоме Citizen of Glass 2016 года. Эффекты придают ее томному голосу жутковатый оттенок, синтезаторы — цифровую патину фортепиано и виолончели, которые являются инструментальной основой музыки датчанки. Альбом Myopia посвящен изоляции от внешнего мира и идейно продолжает Citizen of Glass, в котором автор рассуждает о том, как технологии меняют представления человека о чувствах. Напомним, что выход альбом предваряли синглы Island Of Doom и Broken Sleep.

Как и в случае с предыдущими студийными работами Philharmonics, Aventine и Citizen Of Glass, которые Агнес записала в одиночку в своей берлинской домашней студии, артистка вновь выбрала добровольную творческую изоляцию. Она отгородилась от любого внешнего воздействия, способного повлиять на качество сочинения, записи или сведения. «Для меня композиторство тесно связано со словами и историями, стоящими за каждой песней, — утверждает Обель. — Как бы парадоксально это ни звучало, мне нужна собственная близорукость (myopia) для создания музыки». В новом альбоме датчанка с особым рвением экспериментирует с техниками обработки, изменения и записи своего призрачного вокала на фоне кротких струнных, рояля, челесты и лютеал-пианино.

Агнес Обель (Agnes Obel) — одна из самых оригинальных исполнительниц неоклассики. Меланхоличная камерная музыка датской певицы и пианистки с академическим образованием и элегантным голосом укоренена в атмосферном, кинематографическом творчестве Antony & the Johnsons и Лизы Ханниган, но со своей особой скандинавской рафинированной лаконичностью.