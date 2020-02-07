Долгожданный новый альбом норвежских скальдов получил название Kvitravn («Белый ворон») и выйдет 5 июня. Услышать первую песню поклонники смогут уже 21 февраля!

Скрупулезно выверенный, отточенный до мельчайших нюансов Kvitravn в музыкальном плане продолжает трилогию Runaljod и знаменует собой эволюцию уникального звучания Wardruna. В своей новой работе группа использует большое количество древних и традиционных инструментов, таких как кравик-лира, троссинген-лира, тальхарпа, сажная арфа, лангелейк, крота, козий рог, бронзовый лур, флейта, морахарпа и многие другие. В записи также принял участие коллектив выдающихся певцов под руководством фолк-исполнительницы Кирстен Бротен Берг (Kirsten Bråten Berg), одной из самых важных хранительниц традиций норвежской народной песни. Одиннадцать композиций посвящены колдовству Севера, тотемным животным, призракам, природе и анимизму, мудрости и значению некоторых мифов, различным норвежским духовным концепциям и связи между мудрецом и песней.

«Цитировать и копировать прошлое легко, но понимать и объединять древние мысли, инструменты и методы, создавая нечто новое, имеющее отношение к современной эпохе, действительно непросто и является главной целью нашего творчества, — говорит Эйнар Селвик. — Хотя альбом назван в честь моего тотемного животного и одного из творческих псевдонимов, в этом контексте он имеет мало общего лично со мной, а скорее относится к символике и легендам о священных белых животных, встречающихся в скандинавских и других мировых культурах. Эти особо почитаемые создания, будь то ворон, змея, медведь, лось, олень, слон или лев, в анимистических традициях рассматриваются как пророческие, божественные посланники и хранители, отвечающие за обновление, чистоту и связь между мирами».

В этом году Wardruna отправится в большой мировой тур в поддержку альбома Kvitravn, в рамках которого посетит Москву и Санкт-Петербург. Российские концерты являются уникальными по нескольким причинам. Во-первых, это будут первые зарубежные выступления группы, после того как ее участники представят новый альбом у себя на родине в Норвегии. В основу программы лягут лучшие композиции, саундтреки к сериалу «Викинги», а также совершенно новые песни, которые посетители концертов услышат в живом исполнении одними из первых в мире. Во-вторых, именно Россию норвежцы выбрали для эксклюзивной мировой премьеры своей грандиозной концертной программы с участием духовой секции, оркестровой перкуссии и хора. Специально для этого эпохального события Wardruna подготовила новые аранжировки своих песен и дополнила основной состав новыми музыкантами. 30 апреля группа выступит в Москве, а на следующий день, 1 мая — в Санкт-Петербурге. Информация и билеты: https://neoclassica.ru/wardruna

Норвежская группа Wardruna воссоздает культурные традиции Северной Европы в современной повестке дня, вдыхая новую жизнь в великое наследие и мудрости скандинавских народов. Во время концертов скальдов на сцене оживают древние мифы и легенды о мудрецах, конунгах свирепых викингов и пророчествах богов. Редкая вокальная техника, особый стихотворный метр и внушительный арсенал традиционных инструментов, в числе которых кравик-лира, тальхарпа и козий рог, переносят слушателя во времена древнего скандинавского культа. Подробнее с творчеством Wardruna можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.