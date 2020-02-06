Новый альбом немецкого композитора включает 11 медитативных произведений для фортепиано, полных эмоциональных контрастов. Заглавная кинематографичная пьеса Ocean задает звучание альбома, превращая музыку Дирка в бурный, вздымающийся океан эмоций, глубокий и полный загадочных тайн. Большую часть произведений исполняет сам Маассен, а в некоторых к композитору присоединяются норвежская скрипачка Элдбьорг Хемсинг (Eldbjørg Hemsing), гитарист Дирк Малвитц (Dirk Mallwitz) и оркестр The Scoring Berlin Orchestra.

«Я вкладываю в музыку все, что меня касается, волнует и впечатляет. Это могут быть природные явления или человеческие отношения. Сидя за пианино, я вступаю в диалог с самим собой, — объясняет идею альбома композитор. — Ощущение, как в океане: вы в него входите и смываете с себя все отвлекающие факторы повседневной жизни».

Дирк Маассен (Dirk Maassen) — один из самых успешных композиторов и пианистов своего поколения: опусы мастера востребованы в кинематографе, а его сольные выступления всякий раз проходят с неизменным аншлагом. Его удивительной красоты музыка покоряет своим тонким изяществом, возвышенной и аристократической атмосферой и выверенной пропорцией эмоциональности и отрешенности. В повседневной жизни Маассен руководит отделом разработки программного обеспечения. Он бы никогда не начал карьеру музыканта, если бы друзья и семья не убедили его опубликовать одну из своих композиций в интернете. Пьеса мгновенно взлетела на первые места в классических чартах, и маховик запустился — фортепианные произведения Дирка один за другим стали вирусными хитами среди миллионов слушателей по всему миру.