Норвежская группа Wardruna представила клип на заглавную песню своего нового альбома Kvitravn, который намечен на 22 января 2021 года. Съемки проходили в Норвегии и России, а видео было спродюсировано студией Ragnarok Film, ответственной за предыдущий клип Wardruna на песню Lyfjaberg. Kvitravn стала вторым синглом к новому альбому после опубликованного зимой Grá.

«Я очень рад поделиться с вами этой песней, которая описывает традиции животных-проводников, а также символика и легенды о священных белых животных, встречающихся в культуре народов Севера и по всему миру, — говорит лидер Wardruna Эйнар Селвик. — Эти высоко ценимые призрачные существа, будь то ворон, змея, медведь, лось, северный олень, слон или лев, в анимистических традициях рассматриваются как пророческие, божественные посланники и хранители, олицетворяющие обновление, чистоту и связь между мирами. Понимая, насколько редко можно встретить в обычной жизни белых воронов, мы с самого начала знали, что это будет амбициозная и сложная задача. Однако судьба нам благоволила, и «невозможный» кусок пазла встал на свое место, будто дар свыше».

Норвежская группа Wardruna воссоздает культурные традиции Северной Европы в современной повестке дня, вдыхая новую жизнь в великое наследие и мудрости скандинавских народов. Во время концертов скальдов на сцене оживают древние мифы и легенды о мудрецах, конунгах свирепых викингов и пророчествах богов. Редкая вокальная техника, особый стихотворный метр и внушительный арсенал традиционных инструментов, в числе которых кравик-лира, тальхарпа и козий рог, переносят слушателя во времена древнего скандинавского культа. Подробнее с творчеством Wardruna и ее фронтмена Эйнара Селвика можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

Группа Wardruna во главе с Эйнаром в 2021 году отправится в большой мировой тур в поддержку нового альбома Kvitravn, в рамках которого посетит Москву и Санкт-Петербург. В основу программы лягут лучшие композиции, саундтреки к сериалу «Викинги», а также совершенно новые песни, которые посетители концертов услышат в живом исполнении одними из первых в мире. Именно Россию норвежцы выбрали для эксклюзивной мировой премьеры своей грандиозной концертной программы с участием оркестра и хора. Специально для этого эпохального события Wardruna подготовила новые аранжировки своих песен и дополнила основной состав новыми музыкантами. 24 июля группа выступит в Москве, а на следующий день, 25 июля — в Санкт-Петербурге. Информация и билеты: https://neoclassica.ru/wardruna