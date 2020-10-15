Итальянский композитор написал музыку к экранизации режиссера Марка Мандена детской классики о дружбе и одиночестве, роману известной англо-американской писательницы Фрэнсис Ходжсон Бернетт «Тайный сад» 1911 года. Саундтрек Дарио Марианелли — это гимн сельской местности Севера Англии, наполненный прекрасными оркестровками, темами тепла и гостеприимства, воспеванием нежной, идиллической природы. Для придания изысканности и элегантности в дополнение к стандартному составу оркестра композитор сделал акцент на таких инструментах, как арфа, колокольчики, чаши, клавесин, челеста и других. Как и в самом таинственном саду, в музыкальном раю Марианелли легко заблудиться, укрывшись от ужасов реального мира. В заглавной композиции — песне The Secret Garden — спела норвежская певица Aurora.

Дарио Марианелли (Dario Marianelli) — итальянский композитор, пианист и дирижер, автор саундтреков к таким голливудским кинолентам, как «Ешь, молись, люби», «Паддингтон 2», «Джен Эйр», «V – значит Вендетта», «Трансформеры». За музыку к фильму «Искупление» в 2008 году он был награжден премиями «Оскар» и «Золотой глобус» и дважды становился номинантом на «Оскар» за саундтреки к драмам «Гордость и предубеждение» и «Анна Каренина». Подробнее с творчеством Дарио Марианелли можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.