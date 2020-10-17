22 октября на большие экраны выйдет фильм «Ведьмы» (The Witches) режиссера Роберта Земекиса с актрисой Энн Хэтэуэй в главной роли. Музыку к очередной экранизации юмористической сказки Роальда Даля о мальчике, встретившемся с настоящими ведьмами, написал американский композитор Алан Сильвестри. Это будет еще один великолепный саундтрек в карьере Сильвестри, который уже имел успешный опыт сотрудничества с Земекисом над фильмам «Назад в будущее», «Смерть ей к лицу» и «Форрест Гамп».

Ветеран композиторского цеха американец Алан Сильвестри (Alan Silvestri) — один из самых востребованных профессионалов мира кино. Окном в этот мир для него стала работа над музыкой к сериалам «Старски и Хатч» и «Калифорнийский дорожный патруль». Приобретя огромный опыт, Сильвестри принялся за покорение полного метра. Сегодня в его творческой копилке музыка к более чем 100 фильмам, таким как «Форрест Гамп», «Телохранитель», «Миссия невыполнима», три части «Назад в будущее», «Первому игроку приготовиться» и к трем фильмам знаменитой франшизы «Мстители» от Marvel. Подробнее с творчеством Алана Сильвестри можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.