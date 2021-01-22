Скрупулезно выверенный, отточенный до мельчайших деталей Kvitravn знаменует собой эволюцию уникального звучания Wardruna. В своей новой работе группа использует большое количество древних и традиционных инструментов, таких как кравик-лира, троссинген-лира, тальхарпа, сажная арфа, лангелейк, крота, козий рог, бронзовый лур, флейта, морахарпа и многие другие. В записи также принял участие выдающийся вокальный ансамбль под руководством фолк-исполнительницы Кирстен Бротен Берг, одной из ключевых хранительниц традиций норвежской народной песни. Одиннадцать композиций посвящены колдовству Севера, тотемным животным, призракам, природе и анимизму, мудростям и значению отдельных мифов, различным норвежским духовным концепциям, взаимосвязи саг и песен.

«Мы очень рады, наконец, поделиться нашим долгожданным новым альбомом, — говорит фронтмен Wardruna Эйнар Селвик. — Накануне релиза было поистине потрясающе видеть, насколько тепло вы приняли ранее опубликованные песни. Искренне надеемся, что и остальные вам тоже понравятся! Лично для меня Kvitravn является естественным продолжением и развитием всего, что группа делала раньше. Благодаря накопленному опыту, рефлексии и ненасытному любопытству мы продолжаем расти как люди, учёные и музыканты, и с этим постоянным движением растёт и наша способность глубже погружаться в работу. Этот альбом и вошедшие в него песни ещё сильнее взывают к нам как людям современного мира. И хотя они транслируют идеи и мудрости из далёкого прошлого, эти идеи и мудрости по-прежнему применимы к настоящему. Они взращены в той самой земле, по которой мы всё ещё ходим, что даёт им возможность разговаривать с нами и по-прежнему находить отклик в наших сердцах и умах. Так давайте же внимательно послушаем и поделимся или вновь подтвердим идею или отношение к природе как к чему-то священному».

Норвежская группа Wardruna воссоздает культурные традиции Северной Европы в современной повестке дня, вдыхая новую жизнь в великое наследие и мудрости скандинавских народов. Во время концертов скальдов на сцене оживают древние мифы и легенды о мудрецах, конунгах свирепых викингов и пророчествах богов. Редкая вокальная техника, особый стихотворный метр и внушительный арсенал традиционных инструментов, в числе которых кравик-лира, тальхарпа и козий рог, переносят слушателя во времена древнего скандинавского культа. Подробнее с творчеством Wardruna и ее фронтмена Эйнара Селвика можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

В 2021 году группа Wardruna во главе с Эйнаром отправится в большой мировой тур в поддержку нового альбома Kvitravn, в рамках которого посетит Москву и Санкт-Петербург. В основу программы лягут лучшие композиции, саундтреки к сериалу «Викинги», а также совершенно новые песни, которые посетители концертов услышат в живом исполнении одними из первых в мире. Именно Россию норвежцы выбрали для эксклюзивной мировой премьеры своей грандиозной концертной программы с участием оркестра и хора. Специально для этого эпохального события Wardruna подготовила новые аранжировки своих песен и дополнила основной состав новыми музыкантами. 24 июля группа выступит в Москве, а на следующий день, 25 июля — в Санкт-Петербурге. Информация и билеты: https://neoclassica.ru/wardruna