Американский ансамбль после продолжительного перерыва объявил о выходе своего нового альбома The Wind, который запланирован на 9 апреля. Первым синглом в преддверии релиза стало произведение Rose In Abstract, записанное на двух фортепиано в красивом зале Saal 3 в знаменитом берлинском культурном центре Funkhaus совместно с Лизой Моргенштерн (Lisa Morgenstern), Моррисом Клипхуисом (Morris Kliphuis) и Кларис Йенсен (Clarice Jensen). Последний студийный альбом, получивший название Clear Language, группа выпустила в 2017 году.

Ансамбль Balmorhea под руководством Роба Лоу и Майкла Мюллера из американского города Остин не боится использовать элементы традиционной американской музыки, чуждой серьезным композиторам. Наряду с виолончелью и контрабасом в их произведениях можно услышать банджо и «народную скрипку». Участники коллектива не скрывают, что вдохновляются музыкой Людовико Эйнауди, Макса Рихтера и Арво Пярта, но находят ей свое, сугубо американское прочтение. Жители диких прерий Техаса как никто другой способны передать атмосферу этих мест – захватывающие дух просторы и, вместе с тем, перманентную тоску размеренной жизни вдали от бурной цивилизации. Подробнее с творчеством Balmorhea можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.