Французский композитор Жан-Филипп Рио-Пи (Jean-Philippe Rio-Py), больше известный под творческим псевдонимом RIOPY, объявил о выходе нового альбома Bliss. Студийный релиз, детали которого пока остаются в тайне, запланирован на лето этого года. Первым синглом стала фортепианная пьеса Joy. «Иногда трудно передать словами красоту любви и чувство радости, которые можно ощутить с помощью музыки», — говорит пианист. Напомним, последний альбом RIOPY под названием Tree of Light вышел в 2019 году.

Родившийся и выросший во французской глубинке RIOPY научился играть на фортепиано в раннем возрасте. Не имев доступа к напечатанным нотам, он сочинял музыку на ходу, из головы с помощью старенького инструмента. Международная карьера пианиста началась в 21 год с переездом в Лондон. Его уникальное ритмичное звучание вскоре привлекло внимание представителей фирмы Steinway & Sons, которая назвала RIOPY молодым артистом Steinway. В портфолио композитора помимо авторских произведений музыка для рекламных кампаний Samsung, Mercedes, Giorgio Armani и трейлерам таких художественных фильмов, как «Девушка из Дании», «Зал Джимми», «Лондонские каникулы», «Уильям Тёрнер».