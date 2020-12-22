Фронтмен Wardruna представил песню Andvevarljod из нового альбома Kvitravn группы Wardruna, который ожидается к выходу 22 января 2021 года. Эйнар Селвик приурочил презентацию ко дню зимнего солнцестояния и исполнил акустическую версию песни в прямом эфире из своей студии в Норвегии. Напомним, ранее в этом году вышли композиции Grá и Kvitravn.

Andvevarljod (Песня прядущих души) является центральной в новом альбоме Kvitravn. Она посвящена северным божествам судьбы, Норнам, прядению жизненных нитей и общему представлению норвежцев и саамов о том, что душа человека связана с ветром как до, так и после рождения. Приглашенными артистами стали известные норвежские фолк-исполнительницы Кирстен Бротен Берг, ее дочь Сигрид Берг, Унни Лёвлид, Ингебьорг Рейнхольд. Также в записи приняла участие вокалистка Wardruna Линди-Фэй Хелла. «На личном уровне Andvevarljod — песня, которой я очень дорожу, — говорит фронтмен Wardruna. — Она стала отправной точкой для нового альбома и в музыкальном плане знакомит с древними песенными традициями, объясняя некоторые из самых важных причин, по которым эти традиции сберегли для нас и будущих поколений. Выражаю особую благодарность приглашенным вокалисткам за то, что они подарили нам свои таланты и за бесценный труд по сохранению наших традиций!»

Норвежская группа Wardruna воссоздает культурные традиции Северной Европы в современной повестке дня, вдыхая новую жизнь в великое наследие и мудрости скандинавских народов. Во время концертов скальдов на сцене оживают древние мифы и легенды о мудрецах, конунгах свирепых викингов и пророчествах богов. Редкая вокальная техника, особый стихотворный метр и внушительный арсенал традиционных инструментов, в числе которых кравик-лира, тальхарпа и козий рог, переносят слушателя во времена древнего скандинавского культа. Подробнее с творчеством Wardruna и ее фронтмена Эйнара Селвика можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

Группа Wardruna во главе с Эйнаром в 2021 году отправится в большой мировой тур в поддержку нового альбома Kvitravn, в рамках которого посетит Москву и Санкт-Петербург. В основу программы лягут лучшие композиции, саундтреки к сериалу «Викинги», а также совершенно новые песни, которые посетители концертов услышат в живом исполнении одними из первых в мире. Именно Россию норвежцы выбрали для эксклюзивной мировой премьеры своей грандиозной концертной программы с участием оркестра и хора. Специально для этого эпохального события Wardruna подготовила новые аранжировки своих песен и дополнила основной состав новыми музыкантами. 24 июля группа выступит в Москве, а на следующий день, 25 июля — в Санкт-Петербурге. Информация и билеты: https://neoclassica.ru/wardruna