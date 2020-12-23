Флориан Кристл представил видео Ein Leben für die Musik («Жизнь ради музыки»), в котором молодое немецкое дарование признается в любви к музыке. Кроме воодушевляющих интервью в короткометражный фильм вошли кадры с последнего российского тура, в рамках которого композитор успел дать концерты накануне пандемии и локдауна. Вслед за видео вышел и новый сингл — концертное исполнение пьесы Melodie.

Страстная, увлеченная манера игры Флориана Кристла (Florian Christl) демонстрирует всепоглощающую любовь композитора к музыке. В его чарующих инструментальных скетчах есть место и выразительным мелодиям, и живому драйву, и романтической искренности. Импровизация является главным творческим методом Флориана, а сочинение для него — глубоко личный, почти интимный процесс, во время которого композитор остается наедине со своей музыкой и мыслями. Подробнее с творчеством Флориана Кристла можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

Весной 2021 года Флориан Кристл выступит в Москве и Петербурге в рамках фестиваля «Неоклассика», а летом отправится в большой тур по городам России. Информация и билеты: https://neoclassica.ru/christl