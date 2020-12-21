В этом году свое 30-летие отмечает фантастический романтический фильм Тима Бёртона (Tim Burton) «Эдвард руки-ножницы» (Edward Scissorhands). Прекрасная музыка Дэнни Элфмана, в чем-то завораживающая и в то же время причудливая, стала первой совместной работой режиссера и композитора и получила статус классики на все времена. По случаю круглой даты увидит свет специальное виниловое издание, которое вдохнет вторую жизнь в произведения Элфмана с помощью переработанного звука с оригинальных мастер-записей. За оформление обложки отвечает испанский художник Руис Бургос (Ruiz Burgos), который прославился красочными альтернативными постерами к фильмам и видеоиграм. Релиз ожидается в январе 2021 года. Напомним, накануне Хэллоуина Дэнни Элфман выпустил первую за 36 лет сольную запись под названием Happy.

Дэнни Элфман (Danny Elfman) — автор музыки почти ко всем фильмам Тима Бёртона. В списке созданных Элфманом саундтреков также значатся «Дик Трейси», «Люди в черном», «Человек-паук», «Чикаго», «Дети шпионов», «Далласский клуб покупателей», а также музыка к сериалу «Отчаянные домохозяйки» и мультсериалу «Симпсоны». В отличие от большинства коллег Элфман не имеет академического композиторского образования, но его бэкграунд, в котором присутствовали гаражный рок, электроника и этническая африканская музыка, помог сформировать уникальный музыкальный почерк. Элфман — обладатель наград «Эмми», «Грэмми», шестикратный лауреат премии «Сатурн». Также композитор неоднократно номинировался на BAFTA, «Золотой Глобус» и «Оскар». Подробнее с творчеством Дэнни Элфмана можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.