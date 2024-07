Новый концертный формат от японского композитора Нобуо Уэмацу! Прямая трансляция концерта Nobuo Uematsu conTIKI SHOW, записанного в студии 26 ноября 2022 года, в которой записаны сцены подготовки, концерта и интервью. В трансляции будет представлена музыка из Modulation – FINAL FANTASY Arrangement Album, альбома, в котором композитор делал всё сам, от аранжировки до микширования.

Нобуо Уэмацу с группой исполнит вокальные песни из серии FINAL FANTASY (такие как Suteki Da Ne и Melodies of Lif). Шоу также включает в себя чтения с музыкальным исполнением, например, Ame no Hi Kodomo Tachi ha из его оригинального альбома 1994 года. Будет представлен и его новый проект, начатый в этом году под названием Akari Gatari.

Музыкальная пресса не случайно окрестила Нобуо Уэмацу (Nobuo Uematsu) «Бетховеном музыки к видеоиграм». Японский композитор является автором большинства саундтреков для Final Fantasy, настроение которых меняется из раза в раз, от мрачного и печального к беззаботному и оптимистичному. Впрочем, Нобуо известен не только работами для знаменитой франшизы. Количество звуковых дорожек для компьютерных игр в его портфолио приближается к сотне. Среди них, в частности, музыка к популярным сериям Lord of Vermilion, Lost Odyssey и Blue Dragon. Подробнее с творчеством Нобуо Уэмацу можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.