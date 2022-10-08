В этом году у итальянского композитора было достаточно много турне, он выступал в Европе, Северной Америке, родной Италии (кстати, о предстоящих новогодних концертах читайте в статье). Обычно залы собирают от 5000 до 22000 зрителей (например, в Вальдбюне, Берлин), чем Людовико и заслужил звание “самого популярного классического пианиста всех времен”.

Выступление на радио NPR было уникальным в своём роде (Tiny Desk Concerts — это серия живых концертов, организованных NPR Music). Оно проходило в камерной обстановке, где среди слушателей были лишь 10 сотрудников станции. Состав музыкантов также был меньше обычного: фортепиано, скрипка, виолончель и перкуссия.

Выступление началось с композиции Experience (альбом In A Time Lapse 2013 года), которая недавно стала вирусной благодаря тренду TikTok. Также были исполнены Fly, Flora, Low Mist, которые вошли в новый альбом Underwater 2022 года.

Альбом Underwater отражает то, что многие чувствовали во время пандемии — пребываение “под водой” или в ловушке в другом мире. Именно это родственное чувство — как будто мы плывем по воде, пытаясь удержаться на поверхности, преодолевая невзгоды последних двух лет, — делает музыку Эйнауди такой эмоциональной и рефлексивной.

Присутствие Людовико Эйнауди за роялем заставляет слушателя ждать большего. Его пальцы легко скользят по клавишам, но он никогда не кажется торопливым. Во время игры его глаза закрыты. Настроения и волнения композитора полностью передаются аудитории.

Людовико Эйнауди (Ludovico Einaudi) вне всяких сомнений — один из самых выдающихся представителей неоклассики. Каждый его альбом получает мировое признание. Жизнеутверждающие и пронзительные мелодии итальянца звучат в культовых фильмах «1+1», триумфаторе «Оскара» «Земля кочевников», «Черный лебедь» Даррена Аронофски, «Я все еще здесь» и «Мамочка» Ксавье Долана. Композитор и пианист регулярно обращается к обволакивающей электронике и ловко «женит» неоклассику на этнических мотивах. Самый востребованный неоклассик заслуженно является обладателем ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой». Подробнее с творчеством Людовико Эйнауди можно познакомиться в ашем альманахе композиторов.

Прямо сейчас по городам России идет большой тур «”Солисты Неоклассика” — Музыка Людовико Эйнауди». Уникальный состав виртуозных музыкантов вместе со струнным оркестром исполнят лучшие произведения знаменитого итальянского композитора. Новые города постоянно добавляются, следите за обновлениями. Информация и билеты: https://neoclassica.ru/cagmo-einaudi