Чэд Лоусон — американский пианист и композитор, автор изысканных композиций, объединенных общим названием «Вариации Шопена» и основанных на самых известных фортепианных миниатюрах польского классика. Он не раз поднимался на вершину iTunes, Amazon и Billboard. В этом году его новый альбом Breathe доказал лидерство вновь, заняв первую позицию в чарте Itunes Classical.

Медитативный альбом, написанный для соло фортепиано, для фортепиано и оркестра, для фортепиано в аккомпанементе со скрипкой и виолончелью, покорил уже довольно широкую аудиторию. Каждое произведение даёт слушателю возможность выдохнуть, отпустить напряжение и обиды, которые кажутся эндемичным пороком современной жизни. Нежное и тихое пианино в сопровождении струнных поразительно звучит в композициях irreplaceable, fields of forever и letting go.

Чэд Лоусон (Chad Lawson) пишет изысканные композиции. Популярность ему принесли саундтреки для телевидения – они звучят в сериалах «Ходячие мертвецы», «Дневники вампира» и рекламе ведущих мировых брендов. Недавно композитор выпустил новый альбом You Finally Knew. Подробнее с биографией Чэда Лоусона можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.