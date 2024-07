Музыкальная новинка от композитора Хания Рани (Hania Rani) и саксофониста Колин Стетсон (Colin Stetson), двух самых успешных и довольно значимых музыкантов авангарда. В результате их работы получилось особенное и уникальное произведение In All This Heavy Blue, в котором сочетаются удивительные фортепианные партии, электронные синтезаторы, мечтательный вокал и потрясающие мелодии саксофона.

Невесомое и притягивающее словно магнит произведение станет частью альбома Duet Layers.

Ранее этой осенью Хания выпустила проект Tomorrow – Birdsong Project Vol. 2. А также организовала выставку современного искусства, подробнее: Room for listening.

Hania Rani — польская пианистка и композитор, выпускница Музыкального университета им. Фредерика Шопена, которая живет на два города, путешествуя между Варшавой и Берлином. Она получила признание благодаря хрупким, нежным пьесам собственного сочинения и изящным аранжировкам произведений своих коллег, в которых сочетаются классическое звучание с трогательными текстами. Hania Rani стремится передать ощущение безграничного пространства и времени, языком музыки выразить влияние Берлина, исландских пейзажей и гор Бещады в юго-восточной Польше, к которым пианистка с детства питает особую любовь. Подробнее с творчеством Хания Рани можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.