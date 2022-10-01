Это первое выступление композитора Харука Накамура (Haruka Nakamura) в его родном городе Аомори. Специально для него гений написал уникальную музыку, которую можно услышать только непосредственно находясь на выставке художественного музея. Пианист признался: “Впервые играю на пианино в зале Алеко Музея префектуры Аомори. Я не ожидал, что придет так много людей. Получилась не просто выставка, а инсталляция. Спасибо всем, кто пришел”. Подробнее про выставку и экспонаты можно прочитать в этой статье.

Харука Накамура — японский композитор и саунд-продюсер “второй волны”. Звучание Накамура — это минималистичная постклассика, мерные переборы гитары, изящный лаунж, эмбиент и воздушный инди-поп. В творчестве Накамура есть все то, за что мир полюбил новую японскую музыку. Он пишет с вниманием к деталям и нюансам, создавая атмосферу легкой меланхолии, погружая слушателя в детские воспоминания и мечты. Недавно композитор выпустил альбом THE NORTH FACE Sphere 2022. Подробнее с творчеством Харука Накамура можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.