Хорошая новость от британского композитора и виолончелиста. Скоро выйдет шестой студийный альбом, он же последняя часть серии квартетов, Quartets 3 & 4. Премьера состоится 11 ноября!

Питер Грегсон (Peter Gregson) — один из ведущих виолончелистов и композиторов Великобритании, выпускник Королевской академии музыки. Первой его крупной авторской работой в кино стал саундтрек к «Версальскому роману», который принес Грегсону две номинации на премии Public Choice Award и World Soundtrack Award. До этого Питер много работал со студией Remote Control Productions Ханса Циммера как сольный виолончелист в многочисленных фильмах и телепроектах. Слушайте его музыку в фильме для Bulgari: Unexpected Wonders.

Творчество композитора не знает границ — сегодня он переосмысливает канонические шедевры классиков, а завтра пишет струнные аранжировки для современных поп-звезд. Теплый, полнокровный звук виолончели в произведениях и исполнениях Питера часто вступает в диалог с колючими электронными ритмическими текстурами. Подробнее с творчеством Питера Грегсона можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.