Стала доступна новая композиция Никласа Пашбурга (Niklas Paschburg) и Брайана Сенти (Bryan Senti), где мелодии фортепиано и аккордеона объединяются перебором струн, чтобы создать мечтательную атмосферу, перенося слушателя в волшебный мир джунглей.

Баян Сентиментализмы – американский композитор-мутриинстурменталист.

Никлас Пашбург – немецкий композитор и создатель вдумчивых, тихих фортепианных пьес, которые он смешивает с электронными текстурами.

Фирменный рецепт композиций Никласа — околдовывающие мелодии, теплая кинематографичная атмосфера, интенсивные крещендо и то, что европейские критики называют термином «field recordings». Для сравнения предлагаем познакомиться вам с другим новым произведением Никласа River. Подробнее про творчество Никласа Пашбурга можно прочитать в нашем альманахе композиторов.