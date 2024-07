Live-выступление польской композитора Хания Рани покорило слушателей по всему миру неспешной манерой исполнения и погружающими и медитативными повторами. Премьера состоялась на этой неделе — онлайн-трансляция была доступна из любой точки мира.

На премьере были представлены новые композиции Хании Ghosts, Komeda Part 3, Buka.

Кстати, в этом году вышло ещё одна композиция In All This Heavy Blue.

При прослушивании действительно складывается впечатление, что “призраки” танцуют где-то рядом.

Полное выступление и интервью Хании можно послушать здесь:

Хания Рани (Hania Rani) — польская пианистка и композитор, выпускница Музыкального университета им. Фредерика Шопена, которая живет на два города, путешествуя между Варшавой и Берлином. Она получила признание благодаря хрупким, нежным пьесам собственного сочинения и изящным аранжировкам произведений своих коллег, в которых сочетаются классическое звучание с трогательными текстами. Hania Rani стремится передать ощущение безграничного пространства и времени, языком музыки выразить влияние Берлина, исландских пейзажей и гор Бещады в юго-восточной Польше, к которым пианистка с детства питает особую любовь. Подробнее с творчеством Хания Рани можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.