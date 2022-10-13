Долгожданная премьера MADDADDAM состоится уже в ноябре этого года. Знаменитые хореограф, писатель и композитор объединяют усилия, чтобы создать постановку, перевернувшую представление о современном балете.

Уэйн МакГрегор (Wayne McGregor), обладатель множества наград, начал сотрудничество с одной из величайших ныне живущих писательниц Маргарет Этвуд (Margaret Atwood), чтобы поставить захватывающий балетный триптих для Национального балета Канады. MADDADDAM основан на знаменитой трилогии романов Этвуд «Орикс и Коростель», «Год Потопа» и «Безумный Аддам» в сопровождении оригинальной музыкой композитора Макса Рихтера (Max Richter).

Кстати, ранее Рихтер писал музыку к фильмам Макгрегора Infra (2008) и Woolf Works (2015), а также к другим произведениям для кино и на телевидения.

В балете MADDADDAM есть темы исчезновения и изобретения, гордыни и щедрости. В трилогии Этвуд о Безумном Аддаме человечество было почти уничтожено, если не считать небольшой группы людей, которая должна начать новую жизнь в руинах. Сочинения Этвуд отличаются буйным воображением, разрушительным остроумием и непоколебимой моральной остротой, а также показывают ужасающие последствия неконтролируемых технологических экспериментов, жадности, женоненавистничества и колониализма.

MADDADDAM состоит из трех актов, каждый из которых представляет собой отдельный сценический мир. Точный минималистичный дизайн отражает видение творческой группы в области архитектуры, типографики и графического дизайна.

Макс Рихтер — композитор удивительно тонкого вкуса и поразительной интуиции, который едва ли не в одиночку вывел постмодернизм в рамках современной академической музыки на новую высоту. Его работы увлекают на уровне самой идеи. Композиции Рихтера звучали на показе Dior Men Summer 2023. Подробнее с творчеством Макс Рихтер можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.

Уэйн МакГрегор — британский хореограф, режиссер, Командор Ордена Британской империи, удостоенный многих наград и известный своими новаторскими инновациями в искусстве, которые радикально изменили танец в современную эпоху. Он вдохновляет многих композиторов на создание новых музыкальных произведений и раздвигает границы между жанрами в поисках художественного самовыражения. Признанный новатор, МакГрегор тесно сотрудничает со многими талантливыми и наиболее успешными композиторами современной классической и электронной музыки, создавая произведения, которые объединяют его художественное видение.