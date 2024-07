Британский композитор и музыкант Deutsche Grammophon Питер Грегсон написал специальный «сезонный» саундтрек в рамках проекта Christmas Calm. LOVE CAME, фортепианная пьеса, вдохновленная стихотворением поэтессы Кристины Россетти, выходит в 7 октября, а затем появится на сборнике Christmas Calm, который выйдет 4 ноября.

Прекрасное стихотворение поэтессы Кристины Россетти «Любовь пришла на Рождество» (Love Came Down at Christmas) говорит о том, что любовь — это не то, что можно сотворить руками или потребовать. Она говорит о любви как о божественной и бесконечной силе, которую мы получаем из внешнего источника и можем передавать и делиться с нашими ближними: «Любовь будет нашим знаком / Любовь будет твоей и моей» (Love shall be our token / Love be yours and love be mine). Со сдержанным красноречием поэт выражает мысль о том, что, предлагая любовь, мы также получаем ее взамен — своевременное послание к праздничному сезону, для тех, кто верит в любовь или нет.

Грегсон, который был вдохновлен стихотворением, описывает его как «Рождественскую молитву. Я сочинил музыкальную интерпретацию этого актуального на все времена текста без слов и назвал ее “ЛЮБОВЬ ПРИШЛА”». Как и стихотворение, его произведение воплощает в себе красоту всего простого и незамысловатого, ожидающего нашего открытия. Каждая нота кажется чистой и тщательно подобранной, мягко падающей, как снежинка, и приносящей ощущение тишины. Вдохновленный трансцендентными концепциями, выраженными Россетти, он заключает в себе спокойствие тех тихих моментов конца года, которые дают нам время для благодарности и размышлений.

Питер Грегсон (Peter Gregson) известен такими известными звукозаписывающими проектами, как Bach Recomposed, а также музыкой к некоторым из самых популярных телесериалов и фильмов последних лет, включая «Черный дрозд» Роджера Мичелла и «Версальский роман» Алана Рикмана. Он собирается выпустить свой шестой студийный альбом Quartets: Three and Four, который станет продолжением его более ранних EP Quartets: One и Quartets: Two. Подробнее с творчеством Питера Грегсона можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.