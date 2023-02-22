Альберто Джакометти – легендарный скульптор ХХ века. “Получить разрешение на эту съемку было крайне сложно, – пишет Хания Рани, польская певица и композитор. – Но мы это сделали! Как только мы получили одобрение, сразу взялись за реализацию этой безумной идеи. Мы упаковали пианино и оборудование в фургон и отправились в сторону долины Бергель (Швейцария)”. Так родилось это новое видео с выступления Хании Рани в мастерской Альберто Джакометти. Смотрите это замечательное видео:

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Хания Рани (Hania Rani) — польская пианистка и композитор, выпускница Музыкального университета им. Фредерика Шопена, которая живет на два города, путешествуя между Варшавой и Берлином. Она получила признание благодаря хрупким, нежным пьесам собственного сочинения и изящным аранжировкам произведений своих коллег, в которых сочетаются классическое звучание с трогательными текстами. Hania Rani стремится передать ощущение безграничного пространства и времени, языком музыки выразить влияние Берлина, исландских пейзажей и гор Бещады в юго-восточной Польше, к которым пианистка с детства питает особую любовь. Подробнее с творчеством Хания Рани можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.