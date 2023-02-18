Идеальную рекламную кампанию можно представить по-разному: японский композитор Харука Накамуро вдохнул весенних ноток музыкой в видео для новой весенний коллекции minä perhonen. Он пишет: “Я пытался записать для этого видео разные варианты, но остановился на соло на фортепиано, так как эта музыка была настолько естественной, что удалось стать частью, так сказать, сценографии с музыкой”.

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Харука Накамура (haruka nakamura) — японский композитор и саунд-продюсер “второй волны”. Звучание Накамура — это минималистичная постклассика, мерные переборы гитары, изящный лаунж, эмбиент и воздушный инди-поп. В творчестве Накамура есть все то, за что мир полюбил новую японскую музыку. Он пишет с вниманием к деталям и нюансам, создавая атмосферу легкой меланхолии, погружая слушателя в детские воспоминания и мечты. Недавно композитор выпустил альбом THE NORTH FACE Sphere 2022. Подробнее с творчеством Харука Накамура можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.