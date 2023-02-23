We fall in – это последний сингл от итальянского композитора Лука Д’Альберто. Он пишет: “Это композиция, которую я написал вместе с моим другом и огромным талантом Томом Смитом (Tom Smith) из британской рок-группы EDITORS. Наше сотрудничество переносит нас в мир, который я люблю. В эту эпоху коллективной травмы, в которую мы живем, я надеюсь, что песня тронет ваши разум, сердце и скрытые надежды. Я горжусь этим треком и глубоко благодарю Тома за его удивительный талант участвовать вместе со мной в этом акте милосердия. Быть в курсе!”

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Лука Д’Альберто (Luca D’Alberto) с момента появления на сцене поразил публику своим перфекционизмом и глубоким погружением в суть вещей. Он физик музыки, философ и теоретик. Оттого произведения композитора звучат не по годам зрело и совершенно. В произведениях итальянца можно услышать множество экзотических инструментов, которые поражают необычной, объемной текстурой звука. Он радуется стремительному технологическому процессу, но в возможностях современного софта и электронных девайсов он видит скорее шанс на усиление качества звука акустических инструментов. Подробнее с творчеством Лука Д’Альберто можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.