Композитор Алессандро Мартире и скрипачка Эстер Абрами приняли участие в необычном концерте Floating Waves. Выступление проходило на держащейся на воде платформе, которая скользила по волнам за скороходным катером. Локация – озеро Комо в Италии.

Хочется отметить, что ранее композитор уже принимал участие в подобном выступлении, только оно было сольным.

И не только на воде, но и на льду!

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Алессандро Мартире (Alessandro Martire) — молодой пианист и композитор-неоклассик из Италии, лауреат престижных международных конкурсов. Его музыка украшает саундтреки к фильмам, театральные постановки и звучит в консерваториях и концертных залах от Гонконга до Бостона. Фортепианные гармонии выпускника Музыкальной академии Генуи и Колледжа Беркли наполнены особой чувственностью, которая укоренена в классической традиции и современных музыкальных течениях. Исполнение этого талантливого пианиста отличается легкостью и техническим совершенством, авторским подходом к произведению и тонким музыкальным чувством. Мартире играет нежно, вкрадчиво, затрагивая потаенные эмоции и пробуждая фантазию. Подробнее с творчеством Алессандро Мартире можно познакомиться в нашем альманахе.