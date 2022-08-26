Хания Рани (Hania Rani) — польская пианистка и композитор, получившая признание благодаря хрупким, нежным пьесам собственного сочинения и изящным аранжировкам произведений своих коллег, в которых сочетаются классическое звучание с трогательными текстами. Некоторое время назад она подготовил трек Tomorrow для проекта Birdsong Project Vol. 2. Теперь он доступен на всех стриминговых платформах. Композитор надеется, что слушателям понравится это собрание! Цель сборника – повысить осведомленность об уничтожении птиц на планете.

Hania Rani пишет для струнных, фортепиано, голоса и электроники, сотрудничала с такими музыкантами, как Кристиан Лёффлер (Christian Löffler) и Хиор Хроник (Hior Chronik). В ее активе музыка для театральной постановки режиссера Михала Здуника (Michał Zdunik), альбом «Biała Flagс» (2015) с виолончелисткой Добравой Чочер (Dobrawa Czocher) и альбом «Mi» (2018) дуэта Tęskno, который был удостоен художественной награды города Торунь им. Гжегожа Цеховского. Читайте также статью об открытии выставки Hania Rani – Room for listening. Подробнее в творчеством Hania Rani можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.