Эйнар Селвик — основатель Wardruna, самой популярной неофолк-группы Норвегии, авторов музыки к историческому сериалу «Викинги», и участник дуэта с Иваром Бьёрнсоном из Enslaved. В этом году Warduna приняла участие в ежегодном фестивале Midgardsblot 2022 в Норвегии.

«Выступление — это диалог. Диалог со звуком, словами и пространством. С людьми на сцене и со зрителями. Каждый раз я меняюсь, и пространство, и группа людей тоже меняются. Процесс требует абсолютного присутствия и вовлеченности, чтобы стать единым целым. Он должен исходить из чего-то настоящего. От сердца к сердцу», — признался Эйнар Селвик.

Музыкант вдыхает новую жизнь в великое наследие и мудрости скандинавских народов. Редкая вокальная техника, особый стихотворный метр и внушительный арсенал традиционных инструментов, в числе которых кравик-лира, тальхарпа и козий рог, переносят слушателя во времена древнего скандинавского культа. Также Эйнар Селвик написал музыку к игре Assassin’s Creed Valhalla. Подробнее с творчеством Эйнара Селвик можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.