На прошлой неделе состоялся концерт композитора Людовико Эйнауди (Ludovico Einaudi) в Вальдбюне, Берлин, театре под открытым небом, c вместительностью 22 000 зрителей. Итальянский сценарист и режиссер Париде Амброджи (Paride Ambrogi) подготовился заранее и снял фильм про день, проведенный композитором в Германии.

Людовико Эйнауди признался: «Это единственный в своем роде опыт. Спасибо всем, кто пришёл».

Маэстро – один из самых выдающихся композиторов-неоклассиков, автор музыки к фильмам «1+1», «Земля кочевников». Подробнее с биографией Людовико Эйнауди можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.