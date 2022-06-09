«Эйнштейн на пляже» (Einstein on the Beach) – одно из самых популярных произведений музыкального минимализма. Опера была написана композитором Филипом Глассом (Philip Glass) в 1975г. Кстати, продолжительность концерта почти 5 часов (поэтому зрители по своему усмотрению могут позже прийти или раньше покинуть представление).

В опере всего 3 сцены, не имеющие связанного сюжета: рядом с поездом, в зале суда и танец «в поле». 3 разговорные роли: две женщины, мужчина и ребёнок. Музыка написана для исполнения небольшим инструментальным ансамблем, состоящем из двух синтезаторов, деревянных духовых и скрипки. Главный герой, Эйнштейн, не говорит не слова. Его роль исполняет скрипач и передает мысли звуками – известно, что и сам Альберт был не чужд этому искусству.

В этом году за постановку взялись Сюзанна Кеннеди и Маркус Селг (Susanne Kennedy и Markus Selg). Они пытаются создать футуристическое целостное произведение искусства о пространстве и времени. Они разрушают границы между людьми и машинами, реальностью и симуляцией. Вдохновленные гениальным физиком Альбертом Эйнштейном, Филип Гласс и Роберт Уилсон (Robert Wilson) создали шедевр XX века, который нарушает все правила оперы и не следует линейной структуре повествования.

Повторяющиеся паттерны позволяют ощутить время как чувственный феномен и ввести аудиторию в транс. Постановка будет представлена в июне 2022 в Базельском театре и на Берлинском фестивале.

В этом году также была возрождена другая опера композитора «Эхнатон» (Akhnaten).

Филип Гласс – пионер минимализма, один из самых влиятельных и исполняемых композиторов XX и XXI веков. Подробнее с творчеством Филипа Гласса можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.