Ко Всемирному дню сна композитор Питер Грегсон (Peter Gregson) выпустил альбом из 3 треков Mirror, Pause, Breathe, а несколько дней назад вышла их расширенная версия. Послушать можно здесь:

Уникальные и минималистичные произведения Грегсона украшены электронными спецэффектами, а на некоторых треках композитору подыгрывает виолончельный ансамбль.

Питер Грегсон — один из ведущих виолончелистов и композиторов Великобритании, выпускник Королевской академии музыки. Первой его крупной авторской работой в кино стал саундтрек к «Версальскому роману», который принес Грегсону две номинации на премии Public Choice Award и World Soundtrack Award. До этого Питер много работал со студией Remote Control Productions Ханса Циммера как сольный виолончелист в многочисленных фильмах и телепроектах.

Недавно Питер Грегсон написал музыку к двухминутному фильму “The Unexpected Wonders” режиссёра Паоло Соррентино (Paolo Sorrentino). Подробнее с творчеством Питера Грегсона можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов: neoclassica.ru/gregson.