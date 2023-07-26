24 июля польский композитор Хания Рани выпускает свой третий сингл «The Boat» из своего грядущего студийного альбома Ghosts. Ожидается, что полноформатный альбом выйдет 6 октября на Gondwana Records.

The Boat — это трансцендентная исследовательская инструментальная работа, в которой используется концепция воды, вдохновленная пребыванием Хании в Венеции, а также на шотландском острове Айлей. Она рассказывает: «Я никогда не проводила так много времени на воде, поэтому вначале я чувствовала одновременно возбуждение и головокружение, пытаясь понять и следовать темпу волн. Постепенно я настолько приспособилась, что возвращение на землю казалось чем-то необычным. Вода казалась мне такой безмолвной и свободной, а главное безмятежной – неспособной куда-либо спешить». Это один из самых мрачных и пронзительных треков в её новом альбоме, который, включая импровизацию, синтезаторные звуки, раздвигающие границы вокальной техники, знаменует собой смелый отход от предыдущей её работы.

The Boat выпущена вместе с музыкальным видео в партнерстве с Bowmore Whiskey, одной из старейших шотландских винокурен, под руководством Нильса Кастильона. Видео снято в Шотландии на острове Айлей, которое и вдохновило композитора на создание данной композиции.

Хания Рани (Hania Rani) — польская пианистка и композитор, выпускница Музыкального университета им. Фредерика Шопена, которая живет на два города, путешествуя между Варшавой и Берлином. Она получила признание благодаря хрупким, нежным пьесам собственного сочинения и изящным аранжировкам произведений своих коллег, в которых сочетаются классическое звучание с трогательными текстами. Hania Rani стремится передать ощущение безграничного пространства и времени, языком музыки выразить влияние Берлина, исландских пейзажей и гор Бещады в юго-восточной Польше, к которым пианистка с детства питает особую любовь. Подробнее с творчеством Хания Рани можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.