Home — третья книга (после The White Flag и Esja), в которой собраны ноты фортепианных пьес, сочиненных и выпущенных композитором Ханией Рани.

Книга содержит специально подобранные композиции для фортепиано с некоторыми примечаниями от автора, иллюстрациями, а также ссылками на скачивание аудио копий из нового альбома. В социальных сетях композитор поделилась своими эмоциями после выхода книги: “Я всегда считала, что выпуск моей музыки в виде листов — донесение ее до людей в этой очень осязаемой форме — увлекательная форма художественного самовыражения. Я считаю, что музыка, даже когда мы ее сочиняем, не полностью наша. Не является ли это большим совпадением или удачей, когда нам удается упорядочить окружающие нас звуки в логическую последовательность мелодий и ритмов?”.

На этот раз Хания Рани включила несколько партитур песен для фортепиано и голоса с прикрепленными к ним текстами. В качестве нового элемента в нотный сборник вошли любимые фортепианные произведения, написанные для фильмов за последний год: I Never Cry, xAbo: Father Boniecki и для театрального спектакля Pradziady (The Forefathers), а также два ранее не публиковавшихся произведения Little Jose и Landscapes. Партитура сопровождается оригинальными иллюстрациями архитектора и друга художника Лукаша Палчиньского, который также является ответственным за оформление альбома Home. Иллюстрации были созданы специально для музыки Хании и этого издания. Общий дизайн публикации был разработан Николой Холевой, а сопровождающие тексты были переведены с польского языка Петром Вечореком.

Хания Рани (Hania Rani) — польская пианистка и композитор, выпускница Музыкального университета им. Фредерика Шопена, которая живет на два города, путешествуя между Варшавой и Берлином. Она получила признание благодаря хрупким, нежным пьесам собственного сочинения и изящным аранжировкам произведений своих коллег, в которых сочетаются классическое звучание с трогательными текстами. Hania Rani стремится передать ощущение безграничного пространства и времени, языком музыки выразить влияние Берлина, исландских пейзажей и гор Бещады в юго-восточной Польше, к которым пианистка с детства питает особую любовь. Подробнее с творчеством Хания Рани можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.