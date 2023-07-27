Композитор Флориан Кристл выпустил видео к третьему треку из грядущего альбома Pianissimo – Aurora.

Отличительный стиль Флориана сочетает в себе классические, современные и неоклассические элементы – со смелыми, трогательными и творческими мелодиями. Его единственный в своем роде подход, сосредоточенный на созерцании красоты, жизни и людей, представляет собой переплетение эмоциональных мелодий и атмосферных звуковых пейзажей. Его видео к произведению Aurora воплощает собой настоящее единение музыки с природой.

С 6 августа наряду с новым релизом будут также доступны ноты для композиций Natural и Serenade.

В чарующих инструментальных скетчах Флориана Кристла (Florian Christl) есть место и выразительным мелодиям, и живому драйву, и романтической искренности. Пианист-самоучка родом из баварской глубинки никогда не изучал композицию и сольфеджио — он просто садится за инструмент и пишет вдохновляющие, полные любви, надежды, тоски мелодии, которые, словно сон душу, отправляют мысли и эмоции в свободный полет. Кристл твердо убежден — музыку нельзя подчинить определенным законам или построить по четко заданной схеме. Импровизация является главным творческим методом Флориана. Подробнее с творчеством Флориана Кристла можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.