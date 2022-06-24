Альбом саундтреков, который создавался почти 40 лет!

Стало доступным полное собрание саундтреков Говарда Шора (Howard Shore) к шедевру «Видеодром» Дэвида Кроненберга (David Cronenberg).

Говард Шор (Howard Shore) — пожалуй, самый титулованный североамериканский кинокомпозитор. В общей сложности он написал саундтреки к более чем 100 фильмам и был удостоен не только многчисленных премий «Оскар», «Грэмми», «Золотой Глобус», но и почетного звания Офицера Ордена Канады за высокие заслуги в области кино и музыки. В послужном списке маэстро значится сотрудничество с Мартином Скорсезе, Дэвидом Кроненбергом, Дэвидом Финчером и многими другими выдающимися режиссерами.

На сегодняшний день в дискографии композитора саундтреки к десяткам фильмов, среди которых «Авиатор», «Банды Нью-Йорка», «Сумерки. Сага. Затмение», «Догма». Также она написал саундтреки к фильму «Фрагменты женщины». Наиболее выдающимся достижением композитора принято считать его работу над саундтреком к трилогии «Властелин колец». Подробнее с творчеством Говарда Шора можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.