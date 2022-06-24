Американский композитор Филип Гласс (Philip Glass) вместе с музыкантом и композитором Полом Леонардом-Морганом напишет музыку к сериалу The Green Veil (реж. Джон Легуизамо (John Leguizamo) и Арам Раппапорт (Aram Rappaport)), в котором смешены такие жанры, как триллер, драма, фантастика. Фильм выйдет в прокат в 2022 году.

Пол Леонард-Морган (Paul Leonard-Morgan) – композитор, известный за написание музыки к фильмам «Области тьмы» и «Судья Дредд 3D».

Филипп Гласс – пионер минимализма, один из самых влиятельных и исполняемых композиторов XX и XXI веков. Подробнее с творчеством композитора можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.