В этом интервью участие принял Джозеф Уильямс (Joseph Williams), сын великого композитора Джона Уильямса (John Williams). Джозеф также известен своей работой в рок-группе Toto, которую он возглавлял в качестве ведущего вокалиста. «Я никогда не сравнивал себя с ним. Никогда», – отмечает Джозеф, при этом даже сын восхищался работами отца.

Джон Уильямс, пятикратный оскароносный композитор, автор самых незабываемых партитур к фильмам за последние полвека. Сейчас его сыну Джозефу 61 год, и он по-прежнему благоговеет перед своим отцом, хотя сам он сделал прекрасную карьеру в музыкальном бизнесе: записывал сольные альбомы, выступал в качестве певца и иногда автора песен в Toto, озвучивал взрослого Симбу в нескольких песнях оригинального анимационного фильма “Король лев”. Он также написал несколько собственных песен, заработав номинацию на премию “Эмми” за соавторство с темой для сериала ABC Miracle 2003 года. И это неудивительно, учитывая, что он вырос в семье, где музыка была “вездесущей”.

В начале 1970-х Джон Уильямс начал полностью переключаться на съемки в кино, получив свой первый “Оскар” за работу над фильмом 1972 года “Скрипач на крыше”. Вскоре началось несколько совместных работ с режиссером Робертом Олтманом, прежде чем он начал долгое и плодотворное сотрудничество с Джорджем Лукасом и Стивеном Спилбергом, подарив миру музыку к «Челюстям», «Звездным войнам» и «Близким контактам третьего рода».

Карьера Джозефа, безусловно, была менее масштабной, чем у его отца, но он давным-давно понял, что нет смысла сравнивать себя с отцом. «Я никогда не осуждал себя по отношению к нему, никогда», – говорит Джозеф. «Я пошел немного другим путем и преуспел тоже довольно хорошо».

“Дисциплина” была девизом его Джона Уильямса. Дисциплина и немного таланта.

Джон всегда Давал послушать совиновного произведения жене. «Они познакомились в средней школе. Вообще уже в те времена она всегда стояла рядом с пианино, помогала и судила. Вплоть до 1974 года это всегда была она. Он играл что-нибудь мимоходом, если [Джозеф и его братья и сестры] приходили и уходили, и он всегда проводил часы за музыкой. Все, что он написал, насколько я мог судить, было восхитительно».

В марте 1974 года, когда Руик умерла в возрасте 43 лет во время съемок фильма Альтмана “Калифорнийский раскол”, жизнь семьи Уильямс кардинально изменилась. Это было как раз перед тем, как Джон создал некоторые из своих самых известных партитур (семейные трагедии подтолкнули к тому, что Джон взялся за такие работы, как «Звёздные войны» и «Челюсти», как утверждает Джозеф).

Как Джон справлялся с воспитанием троих детей в одиночку? Давайте просто скажем, что это было тяжело. «Но он всегда работал и всегда был очень дисциплинирован в своей работе», – отвечает Джозеф.

Недавно у композитора вышел новый альбом A Gathering Of Friends. Подробнее с творчеством композитора Джона Уильямса можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.