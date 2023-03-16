Работу над новым секретным видео японский композитор Харука Накамуро начал прошлым летом. Уникальные съёмки проводились в саду города Наканодзё, который известен как сад «Шести чувств». Композитор вспоминает о концертах прошлого года, проведенных вместе с его друзьями, гитаристом orbe и скрипачкой Meadow.

Послушайте эти завораживающие мелодии, исполненные на фортепиано, скрипке и гитаре с вокалом.

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Комопзитор сотрудничает со сторонними музыкантами, в числе которых Янис Кранч и Аоки Хаято, и выступает продюсером популярных японских исполнителей типа Миу Сакамото и Миюки Хатакеямы. Звучание Накамура — это минималистичная постклассика, мерные переборы гитары, изящный лаунж, эмбиент и воздушный инди-поп. Хрупкая, красивая музыка, словно из волшебной музыкальной шкатулки. В творчестве Накамура есть все то, за что мир полюбил новую японскую музыку. Он пишет с вниманием к деталям и нюансам, создавая атмосферу легкой меланхолии, погружая слушателя в детские воспоминания и мечты. Подробнее с творчеством Харука Накамуро (haruka nakamura) можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.