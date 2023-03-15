До выхода нового альбома немецкого композитора Никласа Пашбурга осталась всего неделя!

Ровно 2 года назад он начал работу над этим новым альбомом Panta Rhei. Звукозапись была организована в Истрии, Хорватия, где композитор на время устроил небольшую студию. Композитор признался, что, оглядываясь назад, он “описал” все вещи, которые ему нравились в прошлом, а также новые (в том числе места), обнаруженные в процессе написания. «Я очень рад наконец-то поделиться этим альбомом с вами на следующей неделе и отправиться в путешествие по различным жанрам, которыми я наслаждался в последние годы» – пишет Никлас Пашбург.



Первое произведение Никласа из нового альбома Panta Rhei уже доступно для прослушивания!

Читайте также: Представлено новое произведение Jungle композитора Никласа Пашбурга.

Никлас Пашбург (Niklas Paschburg) – немецкий композитор и создатель вдумчивых, тихих фортепианных пьес, которые он смешивает с электронными текстурами. Фирменный рецепт композиций Никласа — околдовывающие мелодии, теплая кинематографичная атмосфера, интенсивные крещендо и то, что европейские критики называют термином «field recordings». Для сравнения предлагаем познакомиться вам с другим новым произведением Никласа River. Подробнее про творчество Никласа Пашбурга можно прочитать в нашем альманахе композиторов.