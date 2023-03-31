Известный японский композитор и музыкант Рюити Сакамото направил письмо губернатору Токио Юрико Коикэ, в котором выразил несогласие с планом реконструкции, предусматривающим снос двух исторических спортивных объектов и вырубку сотен деревьев, заявив, что «деревья не должны приноситься в жертву». В Японии Рюити Сакамото известен не только как композитор, но и как защитник окружающей среды, особенно после аварии на АЭС Фукусима в 2011 году.

«У каждого человека есть видение того, где он хочет жить, и это видение передается для формирования города», — сказал 71-летний композитор, который борется с раком IV стадии, в недавнем интервью с Kyodo News.

Столичное правительство Токио в прошлом месяце одобрило план по сносу и восстановлению стадиона Дзингу и Мемориального поля для регби принца Чичибу, а также вырубки сотен деревьев в рамках нового высотного комплекса, который будет завершен в 2036 году. Несмотря на обеспокоенность общественности по поводу вырубки деревьев в одном из самых зеленых районов города и воздействия на близлежащую достопримечательность Jingu Gaien Ginkgo Avenue, проект официально стартовал 22 марта.

В письме, отправленном Койке ранее в этом месяце, Сакамото, который основал и возглавляет организацию по сохранению лесов More Trees, призвал приостановить и пересмотреть проект, заявив: «Мы не должны жертвовать драгоценными деревьями Jingu, которые наши предки потратили 100 лет. защищать и воспитывать только ради быстрой экономической выгоды».

Сакамото сказал, что его вдохновили на написание письма те, кто протестовал против реконструкции незадолго до того, как она была одобрена столичным правительством. «Как гражданин я не мог хранить молчание», — сказал он.

«Разве жители Токио не должны довести до всеобщего сведения, какое видение есть у губернатора в отношении городского планирования города?» добавил он. Композитор, который провел больше времени в Токио из-за продолжающегося лечения, сказал, что испытывает ностальгию, посещая район Дзингу Гайен.

Сакамото посетовал, что он не может сделать больше для «распространения информации или принятия мер, кроме отправки писем», поскольку его «энергия и физическая сила снизились до такой степени, что трудно даже создавать музыку». Читайте также: Композитор Рюити Сакамото провел два онлайн-концерта Playing the Piano 2022 в декабре.

Рюити Сакамото (Ryiuchi Sakamoto) — абсолютная величина, один из самых титулованных композиторов Японии, человек, который оставил след сразу в нескольких музыкальных эпохах. Он написал музыку к культовыми картинами «Маленький Будда» Бертолуччи, «Последний Император», «Вавилон» и «Выживший» Алехандро Г. Иньярриту. Режиссеры, которые с ними сотрудничали, не раз отмечали: у Рюити есть своя собственная азбука звука, которую понимает только он сам. Подробнее с биографией Рюити Сакамото можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.