Вышло новое видео Hands композитора Стефано Гуццетти. Описывая его, итальянец признается: «Руки — это то, как мы прикасаемся к внешнему миру и как он касается нас. Сначала они мягкие и чистые, потом через наше тело проходит жизнь и они начинают меняться. Одни из них будут прекрасны до последних дней, другие будут иметь глубокие следы своего времени. Когда видишь какие-то руки, то наверняка догадываешься, какие люди за ними стоят, какой жизнью они живут. Как и наши глаза, руки являются продолжением нашей души и голосом нашей воли. Руками мы ищем помощи, вытираем слезы, ласкаем и утешаем наших близких». Смотрите новое видео на официальном канале композитора:

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В итальянской прессе Стефано Гуццетти (Stefano Guzzetti) называют любимым композитором европейской элиты и светского общества. Мастер меланхоличных пьес на фортепиано многим известен, прежде всего, по сотрудничеству с брендом Dolce & Gabbana. Гуццетти любят за чувственность и романтизм, присущий многим итальянским композиторам. Его музыка может быть трогательной, нежной и близкой каждому. Точные и взвешенные мелодии композитора покоряют изяществом и простотой. Гуццетти не стремится к экспериментам. Его вселенная внутри одного инструмента — фортепиано. Подробнее в с творчеством Стефано Гуццетти можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.