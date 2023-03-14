Аргентинский композитор Бруно Санфилиппо представил новый альбом Ver Sacrum, а в своем блоге объяснил его смысл: «На протяжении всей истории это выражение использовалось для описания различных ритуальных групповых изгнаний, жертвоприношения, целые колонии были переселены на новое место. Например, итальянский город Ночера был основан в 7 веке до нашей эры жителями Камеринума, покинувшими родину своих предков во время одного из Ver Sacrum (“Весна священная”). В Древнем Риме во время таких бедствий, как эпидемии, землетрясения, войны или эпидемии, детей, рожденных весной – с 1 марта по 30 апреля – посвящали богам Юпитеру и Марсу. Затем, когда им исполнялось 20 или 21 год, эти дети должны были покинуть общину, чтобы начать новые поселения».

Композиции пропитаны болью и отчаянием, но в то же время можно услышать светлые мелодии надежды и воскрешения. Всего в альбоме 9 композиций (композиции и продолжительность):

1-Sacred Spring 8.08

2-Camerinum 3.19

3-The Children’s Ceremony 2.40

4-Initiation Pilgrimages 4.52

5-Collective Calamity 1.16

6-Numen 3.58

7-Superstition 7.28

8-The Feast of Crows 2.59

9-Yersinia Pestis 6.08

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Свои произведения Бруно Санфилиппо (Bruno Sanfilippo) любит называть текстурами и говорит, что всегда начинает с «поверхности» — выбора темпа, настроения, наконец, жанра новой работы, — а после наносит узоры и краски мелодий с помощью фортепиано. Текстуры у Санфилиппо бывают разные: гладкие, шероховатые, разноцветные или выполненые в одном тоне. Убежденный последователь композиторов-минималистов, Бруно регулярно смещает акценты в творчестве: с классической музыки на электронную и наоборот. В его музыке заметно сильное влияние эмбиента и того, что называют термином field music. Подробнее с творчеством Бруно Санфилиппо можно познакомиться в альманахе композиторов: Композитор Bruno Sanfilippo – биография, концерты, видео и музыка.