Сегодня итальянский композитор Бруно Бавота поделился домашней сессией последнего произведения The Space We Left, пытаясь передать близость, с которой родилась композция. Apple Music включили его в прекрасный плейлист «Моменты медитации»! Вы можете найти трек на всех стриминговых платформах!

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Бруно Бавота (Bruno Bavota) старается сознательно раздвинуть канонические рамки «итальянской школы», привнося в свою музыку новые краски и свежие идеи. Его музыка звучит в сериале «Молодой папа» и его сиквеле «Новый папа». В этом году композитор обещал выпустить новый альбом A closer distance и представил видео Sirens. Подробнее с творчеством Бруно Бавота можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.