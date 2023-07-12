Популярный пианист и композитор современной классической музыки Фабрицио Патерлини 7 июля представил свою новую композицию “Be in The Moment”. Фабрицио известен своей способностью создавать захватывающие музыкальные произведения, перенося слушателей в мир грез и звуков.

“Be in the Moment” – это уникальный кинематографический трек, проникающий в глубину человеческих эмоций. Он вдохновляет слушателей расслабиться, насладиться настоящим моментом и полностью ощутить красоту и радость жизни.

Вместе с выпуском новой композиции, Фабрицио также объявляет о своем долгожданном туре по Великобритании и Европе, включая два крупных концерта в Конвей Холле в Лондоне и в Столлер Холле в Манчестере.

Фабрицио Патерлини совсем не похож на модных немецких или скандинавских музыкантов-неоклассиков новой волны. Их патентованному минимализму, аскезе и сдержанности он приводит крайний аргумент: пышные, чувственные, трогательные мелодии, в которых больше от музыки эпохи романтизма, чем от тенденций дня сегодняшнего. Итальянец признается, что любит давать своей музыке дышать, оставляя пространство между нотами и звуками, а искусство вычитания и сокращения находит не менее важным, чем искусство сочинения мелодий. Недавно композитор представил видео на одну из композиций альбома 2022 года. Подробнее с творчеством Фабрицио Патерлини можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.