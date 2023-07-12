Популярный пианист и композитор современной классической музыки Фабрицио Патерлини 7 июля представил свою новую композицию “Be in The Moment”. Фабрицио известен своей способностью создавать захватывающие музыкальные произведения, перенося слушателей в мир грез и звуков.

“Be in the Moment” – это уникальный кинематографический трек, проникающий в глубину человеческих эмоций. Он вдохновляет слушателей расслабиться, насладиться настоящим моментом и полностью ощутить красоту и радость жизни.

Вместе с выпуском новой композиции, Фабрицио также объявляет о своем долгожданном туре по Великобритании и Европе, включая два крупных концерта в Конвей Холле в Лондоне и в Столлер Холле в Манчестере.