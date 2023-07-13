В Лос-Анджелесе были торжественно объявлены номинанты 75-й премии «Эмми». BMI (Broadcast Music, Inc.) с гордостью сообщает, что многие из его талантливых композиторов и авторов песен были отмечены за свою выдающуюся работу. Сама церемония награждения победителей пройдет 9 и 10 сентября.
В музыкальной категории были выделены следующие номинанты.
Выдающаяся музыкальная композиция для сериала (оригинальный драматический саундтрек):
Николас Брителл – Andor
Николас Брителл – Succession
Густаво Сантаолалья – The Last of Us
Дэнни Элфман и Крис Бэйкон – Wednesday
Хуан Кристобаль Тапиа де Вир – In the Sandbox
Выдающаяся музыкальная композиция для мини-сериала, антологии, фильма или специального выпуска (оригинальный драматический саундтрек):
Сара Шахнер – Prey
Эриель Маркс – A Small Light
Выдающаяся музыкальная композиция для документального сериала или специального выпуска (оригинальный драматический саундтрек):
Тони Моралес – Eva Longoria: Searching For Mexico
Джеймс Ньютон Ховард – Light & Magic
Блэйк Нили – Pamela, a Love Story
Кара Талве – Prehistoric Planet
Выдающееся музыкальное направление:
Рики Майнор – The Oscars
Леон Пендарвис и Эли Брюггеманн – Saturday Night Live
Выдающаяся оригинальная музыка и тексты песен:
Бен Бромфилд – Ginny & Georgia
Хизер МакИнтош,Таура Стинсон и Аллисон Ньюман – The L Word Generation Q
Кертис Мур и Томас Майзер – The Marvelous Mrs. Maisel
Том Хоу и Джейми Хартман – Ted Lasso
Эд Ширан – Ted Lasso
Эл Янкович – Weird: The Al Yankovic Story
Выдающаяся оригинальная тема главного саундтрека :
Николас Брителл – Andor
Дэнни Элфман – Wednesday