В Лос-Анджелесе были торжественно объявлены номинанты 75-й премии «Эмми». BMI (Broadcast Music, Inc.) с гордостью сообщает, что многие из его талантливых композиторов и авторов песен были отмечены за свою выдающуюся работу. Сама церемония награждения победителей пройдет 9 и 10 сентября.

В музыкальной категории были выделены следующие номинанты.

Выдающаяся музыкальная композиция для сериала (оригинальный драматический саундтрек):

Николас Брителл – Andor Николас Брителл – Succession Густаво Сантаолалья – The Last of Us Дэнни Элфман и Крис Бэйкон – Wednesday Хуан Кристобаль Тапиа де Вир – In the Sandbox

Выдающаяся музыкальная композиция для мини-сериала, антологии, фильма или специального выпуска (оригинальный драматический саундтрек):

Сара Шахнер – Prey Эриель Маркс – A Small Light

Выдающаяся музыкальная композиция для документального сериала или специального выпуска (оригинальный драматический саундтрек):

Тони Моралес – Eva Longoria: Searching For Mexico Джеймс Ньютон Ховард – Light & Magic Блэйк Нили – Pamela, a Love Story Кара Талве – Prehistoric Planet

Выдающееся музыкальное направление:

Рики Майнор – The Oscars Леон Пендарвис и Эли Брюггеманн – Saturday Night Live

Выдающаяся оригинальная музыка и тексты песен:

Бен Бромфилд – Ginny & Georgia Хизер МакИнтош,Таура Стинсон и Аллисон Ньюман – The L Word Generation Q Кертис Мур и Томас Майзер – The Marvelous Mrs. Maisel Том Хоу и Джейми Хартман – Ted Lasso Эд Ширан – Ted Lasso Эл Янкович – Weird: The Al Yankovic Story

Выдающаяся оригинальная тема главного саундтрека :